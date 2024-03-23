В МИДе России возмутились реакцией ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель МИД РA Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что реакция ООН на произошедшее в «Крокус сити холле» вызывает большие вопросы.

По ее словам, реакция офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что его представители «опечалены» сообщениями о стрельбе, вызвала «не просто вопросы, а огромные вопросы».

«Уж кто-кто, а генсек ООН и страны — члены этой структуры обязаны увидеть то, что сейчас видит весь мир, — кровавый теракт и безоговорочно осудить», — сказала дипломат.

Она также отметила, что Россия «не выражает надежду на понимание», РФ «требует осуждения» случившегося.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».