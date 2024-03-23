Узбекистан осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Обращение опубликовано на сайте президента Узбекистана.

«Президент Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей», — указано в письме узбекистанского лидера.

Глава Узбекистана также обратился со словами поддержки к пострадавшим и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что осуждает террористический акт в «Крокус Сити Холле» и выражает соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».