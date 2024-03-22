Медведев пригрозил репрессиями организаторам теракта в «Крокусе»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле».

По словам зампреда Совбеза, террористы понимают только ответный террор.

«Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», — написал Медведев.

Он также заявил, что если окажется, что это украинские террористы, «поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно». Всех их необходимо найти и уничтожить как террористов, отметил зампред Совбеза.

«Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — добавил он.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказалао панике во время стрельбы в «Крокусе».