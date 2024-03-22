Лукашенко отреагировал на инцидент в «Крокусе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с инцидентом в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении МИД республики подчеркивается, что Лукашенко выражает искренние соболезнования от себя и имени белорусского народа «в связи с чудовищным терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Лукашенко подчеркнул, что подобные действия решительно осуждают, а также добавил, что «все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале охарактеризовала «чудовищным преступлением» стрельбу в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».