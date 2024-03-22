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Глава МИД Австрии рассказал, когда начнутся переговоры по Украине

МИД Австрии: переговоры по Украине начнутся по желанию России

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Александр Кряжев/РИА Новости

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что дипломатические усилия по урегулированию кризиса на Украине возобновятся тогда, когда поступят соответствующие сигналы из Москвы. Слова министра приводятся в протоколе заседания парламента страны.

«Как только из Москвы поступит сигнал о том, что она хочет провести серьезные переговоры, мирным усилиям и дипломатии снова будет предоставлено пространство», — отметил министр.

По мнению Шалленберга, к таким дискуссиям также необходимо привлечь третьи страны, такие как Китай, Индия и ЮАР, необходимы долгосрочные гарантии безопасности.

Кроме того, глава МИД Австрии отметил, что «было бы мало пользы в высылке большего количества сотрудников российского посольства из Австрии».

До этого специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования конфликта Китай счел восстановление мира на Украине самой неотложной задачей в данный момент.

Ранее журналист Херш рассказал, что США помешали переговорам по Украине несколько месяцев назад.

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