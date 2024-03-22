В ЕС не опасаются действий России в ответ на использование ее активов для Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не боится шагов Российской Федерации, которые она может предпринять в ответ на экспроприацию доходов от ее замороженных активов, и продолжит работу по их изъятию. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что ЕС не запуган российской стороной и продолжит работать, чтобы помогать Украине. По словам Мишеля, прибыль от активов РФ будет использована для Киева, так как украинская сторона является жертвой.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал обсуждения ЕС от использовании доходов от замороженных российских активов.

Он добавил, что принятие решений по доходам от замороженных российских активов повлечет серьезные последствия для тех, кто их примет и реализует.

Накануне премьер-министр Бельгии Александр де Кроо говорил, что в случае поражения Украины Европейский союз (ЕС) не сможет передать изъятые доходы от замороженных российских активов на ее восстановление, поэтому деньги нужно пустить на оружие.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.