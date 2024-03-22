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Макрон пообещал ускорить использование замороженных активов России

Макрон заявил, что ЕС планирует ускорить работу по использованию активов РФ

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС планирует ускорить деятельность по использованию российских активов за рубежом на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким сообщением он выступил по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, слова президента приводит ТАСС.

«Мы приняли решение ускорить работу по использованию доходов, получаемых от российских замороженных активов», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер отметил, что участники саммита выразили приверженность поддержке Украины столько, сколько это будет необходимо.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ примет зеркальные меры в случае освоения Евросоюзом заблокированных активов.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Брюсселя о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат.

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