В Киеве назвали США ключевым противником вступления Украины в НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США являются ключевым противником вступления Украины в НАТО, передает агентство «Укринформ».

Она рассказала, что среди стран-союзников Киев так и не нашел, с кем можно было бы обсудить приглашение страны в альянс. Более того, по ее словам, украинскую сторону просят «вести себя спокойно» на, опасаясь комментариев от экс-президента США Дональда Трампа.

Стефанишина отметила, что ключевыми противниками приглашения Украины в НАТО являются Соединенные Штаты и Германия. Говоря о развитии диалога с Вашингтоном, она добавила, что и США и Украина готовятся к саммиту, «но как-то вместе не выходит».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО в то время, пока страна находится в конфликте, может привести к войне Североатлантического альянса с Россией.

Ранее в Болгарии разработали законопроект о выходе из НАТО.