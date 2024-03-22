В офисе Зеленского прокомментировали призывы США прекратить атаки по НПЗ РФ

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что публикация издания Financial Times о том, что США призывали Киев прекратить атаки по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Российской Федерации, является «фиктивной информацией». Об этом сообщает «Страна.ua».

Он подчеркнул, что никто после двух лет полномасштабного конфликта не будет диктовать Украине условия того, как его нужно вести. По словам Подоляка, украинская сторона в рамках международного права может «обезжиривать» российские инструменты ведения конфликта, а топливо является его главным ресурсом.

Подоляк подчеркнул, что Украина «будет разрушать топливную инфраструктуру».

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности, подтвердила, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Financial Times писала, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.