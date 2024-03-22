В ФРГ ответили на слова Пескова о ситуации на Украине

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что приняли к сведению слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что на Украине ведется война из-за действий стран Запада. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ, передает ТАСС.

«Мы принимаем это к сведению. Россия уже давно ведет войну против Украины», — сообщили в МИД ФРГ.

До этого Песков сообщил, что проводимая Россией спецоперация по факту стала для нее войной после того, как в конфликте начал участвовать коллективный Запад. Песков также ответил на вопрос о том, что ранее за характеристику СВО как войны некоторые россияне были привлечены к ответственности. По его словам, пацифисты использовали слово «война» в абсолютно ином контексте.

Также он заявил, что на границе с РФ не должно быть государства, планирующего отобрать у России Крым и новые регионы.

Ранее в Кремле заявили, что СВО переросла в войну из-за Запада.