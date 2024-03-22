Стало известно, что целями ударов РФ по Украине стали объекты украинской разведки

Целями ударов со стороны вооруженных сил РФ по инфраструктуре Украины были в том числе объекты Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Источник в обороне Украины сообщил CNN, что, судя по траектории ракет, было ясно, что все ракеты, кроме одной, были нацелены на объекты украинской военной разведки», — говорится в сообщении телеканала.

22 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей из Хмельницкой области заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

До этого сообщалось, что был нанесен массированный удар по Украине: 63 дрона и 88 ракет атаковали девять регионов страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества. По оценке «Укрэнерго», это крупнейшая атака на энергосистему страны. Над Белгородской областью уничтожены восемь реактивных снарядов.

Ранее украинские войска обстреляли автобус в Лисичанске.