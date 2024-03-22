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В ЕС рассказали, как планируют ограничить импорт зерновых из России

В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерновых из РФ не коснутся третьих стран

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Efrem Lukatsky/AP

В ЕС уверяют, что ограничения на зерно России не затронут ее торговлю с третьими странами, включая транзит через территорию союза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Предложение составлено так, что новые меры не коснутся торговли России с третьими странами, включая транзит через территорию ЕС», — сказал он.

В ЕС добавили, что увеличение пошлин на зерно из РФ «направлено на предупреждение возможной дестабилизации рынка в Евросоюзе».

До этого президент Литвы Гитанас Науседа предложил экономическими средствами понизить конкурентоспособность российского зерна на рынке ЕС, по его словам, повышение тарифов станет «элегантным» методом.

По его мнению, действенный метод — установить на продукцию РФ такие тарифы, что зерно станет неконкурентоспособным.

Тем временем премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отметил, что при повышении Евросоюзом пошлин на российское зерно необходимо учесть интересы потребителей в мире.

Ранее российский зерновой союз отреагировал на угрозы ограничить импорт зерна из РФ.

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