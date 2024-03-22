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В Кремле прокомментировали заявления Брюсселя о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат

Песков: доходы от активов РФ принадлежат их держателям

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал обсуждения ЕС от использовании доходов от замороженных российских активов.

«Мы слышали с вами из Брюсселя заявление о том, что доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так, они принадлежат держателям активов, хозяевам активов, и считать, что они никому не принадлежат, это, как минимум, абсурдно. <...> Юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской, и так далее», — поделился Песков.

Он добавил, что принятие решений по доходам от замороженных российских активов повлечет серьезные последствия для тех, кто их примет и реализует.

До этого премьер-министр Бельгии Александр де Кроо говорил, что в случае поражения Украины Европейский союз (ЕС) не сможет передать изъятые доходы от замороженных российских активов на ее восстановление, поэтому деньги нужно пустить на оружие.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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