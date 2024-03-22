Политолог: Киев будут накачивать оружием во время олимпийского перемирия

Во время олимпийского перемирия Запад будет накачивать Киев оружием. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона установить режим прекращения огня на Украине во время Олимпийских игр в Париже.

«Можно быть на сто процентов уверенными, что на фоне Олимпиады будут осуществляться поставки оружия украинцам. Будут попытки как-то стабилизировать состояние ВСУ. Так что, я думаю, в интересах России сейчас давить, давить и давить. <...> Нас часто обманывали», — сказал Михайлов.

Он напомнил, что попытки договориться уже были, но противник нарушал соглашения. По его словам, сейчас диалог может быть возможен только на условиях России.

17 марта Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.

Комментируя слова Макрона, президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская сторона готова рассмотреть любые вопросы, но планирует действовать исходя из собственных интересов и складывающейся ситуации.

По мнению российского лидера, международные чиновники извратили смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта.

Ранее Захарова рассказала о противоречиях Макрона.