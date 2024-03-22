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Песков объяснил, почему назвал СВО войной

Песков: СВО стало войной для России после вмешательства коллективного Запада

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Проводимая Россией спецоперация по факту стала для нее войной после того, как в конфликте начал участвовать коллективный Запад. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это специальная военная операция, де-юре. Фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт», — сказал он.

Песков также ответил на вопрос о том, что ранее за характеристику СВО как войны некоторые россияне были привлечены к ответственности. По его словам, пацифисты использовали слово «война» в абсолютно ином контексте.

О том, что СВО переросло в войну, Песков заявил ранее. Он добавил, что данный факт должен понимать каждый «для внутренней мобилизации».

До этого он заявил, что на границе с РФ не должно быть государства, планирующего отобрать у России Крым и новые регионы.

Ранее Песков рассказал о принципах, по которым Путин создает новый кабмин.

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