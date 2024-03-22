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Военный эксперт: олимпийское перемирие — ловушка для России

Военэксперт Джиникашвили: олимпийское перемирие является ловушкой для России

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kovop/Shutterstock

Заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса, боец отряда «Центр» Дмитрий Джиникашвили в эфире Tsargrad.tv прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона установить режим прекращения огня на Украине во время Олимпийских игр в Париже. По мнению военнослужащего, подобные призывы могут быть ловушкой для России. Он напомнил о Минских соглашениях и переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

«Были и попытки ввести кратковременное перемирие. И на Новый год, и на Пасху, и на другие праздники. Итог один: мы придерживаемся договоренностей, мы их выполняем, а враг производит ротацию, перегруппировку сил и средств, восполняет запасы вооружений и активно наносит огневое поражение нашим силам, причем обвиняя в нарушениях нас», — сказал Джиникашвили.

Он подчеркнул, что в предлагаемые «перемирия» верить нельзя.

17 марта Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.

Комментируя слова Макрона, президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона готова рассмотреть любые вопросы, но планирует действовать исходя из собственных интересов и складывающейся ситуации.

По мнению российского лидера, международные чиновники извратили смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта.

Ранее Захарова призвала Макрона остановить поставки вооружений Киеву.

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