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Песков отреагировал на угрозы отобрать у России Крым

Песков: РФ не может допустить существование государства, желающего отобрать Крым

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MGIMO360 TV/YouTube

Россия не может допустить существование государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет aif.ru.

Отвечая на вопросы журналистов он подчеркнул, что на границе с РФ не должно быть государства, планирующего отобрать у России Крым и новые регионы.

«У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов», — заявил он.

До этого Песков также заявил, что новый состав правительства России будет сформирован президентом России Владимиром Путиным при участии парламента, но общий процесс подбора кадров проходит без широкой огласки.

Согласно закону, в день инаугурации главы государства кабмин слагает с себя полномочия, после чего президент назначит новых министров.

Церемония инаугурации президента состоится 7 мая.

Ранее в Кремле заявили, что СВО переросла в войну из-за Запада.

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