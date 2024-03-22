Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Польши высказался об американском ядерном оружии в стране

МИД Польши: Варшава не получит контроль над ядерным оружием США в стране

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Польша не получит контроль над ядерным оружием США, если оно будет размещено на территории страны. Такое мнение в беседе с Rzeczpospolita высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Я признаю, что, когда предыдущее правительство предложило это (программу совместного использования ядерного оружия. – прим. ред.), мысль о том, что у (экс-министра обороны Польши. – прим. ред.) Антони Мацеревича будет кнопка… на ядерном спусковом крючке, меня не успокоила. Но я думаю, это иллюзия, что можно одолжить силы и что это даст нам оперативный контроль над этими силами», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о ядерном оружии в Польше.

Он добавил, что в вопросе о ядерном оружии «вся Европа по-прежнему зависит от американских гарантий».

В конце февраля Сикорский предупредил о «серьезных последствиях» для Соединенных Штатов и альянсов по всему миру, если конгресс не утвердит помощь Украине в размере 60 млрд. По его словам, «страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия».

Ранее Сикорский объяснил отказ отправлять войска на Украину «историческими причинами».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами