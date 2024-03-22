Глава МИД Польши высказался об американском ядерном оружии в стране

Польша не получит контроль над ядерным оружием США, если оно будет размещено на территории страны. Такое мнение в беседе с Rzeczpospolita высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Я признаю, что, когда предыдущее правительство предложило это (программу совместного использования ядерного оружия. – прим. ред.), мысль о том, что у (экс-министра обороны Польши. – прим. ред.) Антони Мацеревича будет кнопка… на ядерном спусковом крючке, меня не успокоила. Но я думаю, это иллюзия, что можно одолжить силы и что это даст нам оперативный контроль над этими силами», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о ядерном оружии в Польше.

Он добавил, что в вопросе о ядерном оружии «вся Европа по-прежнему зависит от американских гарантий».

В конце февраля Сикорский предупредил о «серьезных последствиях» для Соединенных Штатов и альянсов по всему миру, если конгресс не утвердит помощь Украине в размере 60 млрд. По его словам, «страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия».

Ранее Сикорский объяснил отказ отправлять войска на Украину «историческими причинами».