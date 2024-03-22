Политолог: Макрон использует брутальный образ, чтобы вернуть себе избирателей

Макрон использует брутальный образ, чтобы поправить свое положение во внутренней политике и вернуть избирателей. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Леонид Крутаков, комментируя заявления французского лидера об отправке войск НАТО на Украину.

«Наверняка для Макрона это и вопрос его личностных интересов, помимо всего прочего. Но для меня, например, очевидно, что после ухода [бывшего канцлера ФРГ Ангелы] Меркель из Макрона, из Франции попытались сделать нового европейского лидера. <...> Видимо, Германии не слишком верили. И не слишком-то верят до сих пор — в силу ее в то время неоднозначной позиции и очень сильной зависимости от русских ресурсов», — сказал Крутаков.

По мнению политолога Евгения Михайлова, французский лидер обижен на Россию, поскольку его войска «выдавили» из Африки. В отместку Париж пытается проникнуть в зоны влияния Москвы, отметил он.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Позднее полковник Мишель Гойя, известный французский военный эксперт, выразил сомнения в возможности и целесообразности отправки французского контингента на Украину. Он отметил, что даже если Париж смог бы отправить две бригады общей численностью 15 тысяч человек, их вклад в решение конфликта был бы минимален.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.