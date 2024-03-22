В Бельгии предложили передать доходы от активов РФ на оружие для Киева

В случае поражения Украины Европейский союз (ЕС) не сможет передать изъятые доходы от замороженных российских активов на ее восстановление, поэтому деньги нужно пустить на оружие. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает ТАСС.

«Бельгия поддерживает направление доходов на нужды восстановления, однако ЕС не сможет это сделать, если Украина проиграет. Поэтому представляется целесообразным потратить эти средства на поставки оружия», – сказал глава бельгийского правительства.

Он также отметил, что перенаправление Евросоюзом доходов от российских активов должно быть «юридически пуленепробиваемым», в противном случае рынки финансов не смогут справиться с возможными проблемами.

Накануне в США предложили странам «Большой семерки» (G7) разработать механизм выпуска гособлигаций на сумму как минимум $50 млрд для помощи Украине с использованием российских активов.

До этого еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис отметил, что Еврокомиссия утвердила предложение об использовании доходов от замороженных в Европейском союзе российских активов для поддержки Украины.

Ранее в ЕС заявили о закупке оружия для Украины на замороженные средства РФ.