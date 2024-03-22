В Германии объяснили, почему нельзя заморозить конфликт на Украине

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что в сложившейся ситуации конфликт на Украине заморозить «невозможно и нецелесообразно». Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke.

Он напомнил, что в мире «едва ли был замороженный конфликт, который бы не вспыхнул вновь».

«По нынешней военной ситуации на Украине заморозка войны кажется невозможной и нецелесообразной», — подчеркнул Бройер.

Глава бундесвера отметил, что на линии фронта практически нет движений, а боевые действия напоминают Первую мировую войну. С его точки зрения, конфликт должен закончиться политическим урегулированием.

«Военные могут лишь создать предпосылки для переговоров. Решающее значение имеет то, чтобы мы с западной стороны продолжали поддерживать Украину всеми средствами», — заявил Бройер.

До этого один из председателей немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что жители Украины не заслуживают заморозки конфликта с Россией.

«Замораживание означает, что мы просто игнорируем разрушительные нарушения прав человека, которые уже происходят на оккупированных территориях, а люди на Украине этого не заслуживают», — заявил Нурипур.

Ранее в Минобороны ФРГ рассказали, каким будет новый пакет военной помощи Украине.