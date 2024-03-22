Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский посол в Японии оценил двусторонние отношения как «точку невозврата»

Посол Ноздрев: отношения с Японией подошли к точке невозврата

close
100%
Shutterstock

За последние годы отношениям России и Японии нанесен непоправимый ущерб, они находятся в самой низкой точке за весь послевоенный период. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал недавно назначенный чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев.

По словам Ноздрева, деградация отношений происходит из-за последовательных и сознательных шагов японской стороны. К ним дипломат отнес, прежде всего, отказ от договоренностей, денонсацию существующих договоров, а также введение нескольких пакетов экономических санкций, многие из которых вредят самой японской стороне. Кроме того, в японском обществе «происходит сознательное нагнетание антироссийской истерии».

Ноздрев заявил, что отношениям двух стран нанесен столь сильный ущерб, что его уже можно считать точкой невозврата. Они отброшены на несколько десятилетий назад.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил послом РФ в Японии Николая Ноздрева в конце января.

21 марта стало известно, на сколько сократился товарооборот Японии с Россией.

Ранее Япония заявила об отмене льготного режима торговли с Россией еще на год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами