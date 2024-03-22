Российский посол в Японии оценил двусторонние отношения как «точку невозврата»

За последние годы отношениям России и Японии нанесен непоправимый ущерб, они находятся в самой низкой точке за весь послевоенный период. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал недавно назначенный чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев.

По словам Ноздрева, деградация отношений происходит из-за последовательных и сознательных шагов японской стороны. К ним дипломат отнес, прежде всего, отказ от договоренностей, денонсацию существующих договоров, а также введение нескольких пакетов экономических санкций, многие из которых вредят самой японской стороне. Кроме того, в японском обществе «происходит сознательное нагнетание антироссийской истерии».

Ноздрев заявил, что отношениям двух стран нанесен столь сильный ущерб, что его уже можно считать точкой невозврата. Они отброшены на несколько десятилетий назад.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил послом РФ в Японии Николая Ноздрева в конце января.

21 марта стало известно, на сколько сократился товарооборот Японии с Россией.

Ранее Япония заявила об отмене льготного режима торговли с Россией еще на год.