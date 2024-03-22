Простые европейцы больше страдают от пропагандируемой в ЕС «победы» в конфликте с Россией, чем россияне от их «поражения». Такое мнение в интервью чешскому порталу Parlamentní listy высказал фермер из Моравии Даниэл Стерзик.

«Обычные люди, наверное, не умеют передать это высокопарными словами, какие мы слышим по телевизору — и все-таки они поняли, что болтовня о скором крахе России и победе Украины была лишь пропагандой, не имеющей к реальности никакого отношения», — заявил Стерзик.

Фермер пояснил, что «простой народ понял, что российская армия больше, чем была в начале, что у нее намного больше танков, боеприпасов, самолетов», в то время как у украинской армии дела обстоят с точностью до наоборот.

«Воинские захоронения на Украине уже огромные и выглядят крайне депрессивно», — сказал Стерзик, говоря об инициативе чешского правительства найти снаряды для Украины за рубежом.

О планах Чехии по сбору средств на закупку для Украины 800 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов стало известно 17 февраля. Сообщалось, за границей найдены 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могли бы быть отправлены в Киев в течение нескольких недель при условии обеспечения финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции и других стран.

13 марта стало известно, что первая партия артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по снабжению Украины боеприпасами может быть отправлена в зону конфликта уже в июне.

Ранее появились данные о расколе Чехии и Словакии из-за ситуации на Украине.