В МИД РФ отреагировали на планы ЕС по тарифам на российскую сельхозпродукцию

Объявленная ЕС подготовка к введению тарифов на аграрную продукцию из России и Белоруссии не будет способствовать продовольственной безопасности в мире. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она откликнулась на заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по этому вопросу.

«Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — написала Захарова.

22 марта стало известно, что проходящий в Брюсселе двухдневный саммит Европейского союза постановил поднять тарифы на сельхозпродукцию из России, а также из Белоруссии.

«Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС», — заявила фон дер Ляйен.

20 марта ЕС принял решение о продлении мер по либерализации торговли с Украиной для ее поддержки в конфликте с Россией.

Ранее Евросоюз решил ускорить военную помощь Украине.