В Молдавии отказались от политического диалога с Приднестровьем

После съезда депутатов всех уровней непризнанного Приднестровья Молдавия не провела и не согласовала ни одну встречу в формате «5+2». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой МИД Приднестровья.

В дипломатическом ведомстве республики отметили, что молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян вместо диалога предпочитает заниматься инсинуациями в СМИ.

«Те контакты, которые в этом году осуществлялись на уровне политических представителей и экспертных групп, лишь подтвердили нацеленность Молдовы на продолжение тактики шантажа, давления и угроз в отношении Приднестровья», — заявили в МИД.

В Тирасполе отмечают, что после прихода к власти президента Майи Санду, с 2020 года формат «5+2» фактически не функционирует.

До этого в Молдавии заявили, что не желают видеть делегацию РФ на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в мае 2024 года.

Посол России в Молдавии Олег Васнецов добавил, что соответствующий шаг властей Молдавии не останется без ответа.

Ранее МИД Молдавии выразил протест послу РФ из-за выборов в Приднестровье.