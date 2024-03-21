На Украине планируют упразднить категорию «ограниченно годный» к службе в армии

Украинская Рада готовит к принятию законопроект, который упразднит для граждан категорию «ограниченно годных» к военной службе. Об этом со ссылкой на члена оборонного комитета парламента страны Юрия Здебского сообщило украинское издание «Лига».

По словам Здебского, в преддверии мобилизации понятие «ограниченно годен к военной службе» уйдет в прошлое.

«Либо ты годен, либо вообще тебя списали и забыли», — пояснил Здебский.

Он пояснил, что для ограниченных в своих физических возможностях людей в армии будет действовать принцип «ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики».

21 марта депутат Рады Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины. Кроме того, он заявил, что на мобилизацию в бюджете Украины нет денег.

В тот же день в НАТО сочли необходимым провести дополнительную мобилизацию на Украине.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Одессе и Николаеве идет подготовка к мобилизации студентов и преподавателей.