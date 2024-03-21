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Бежавший из Испании в 2017 году Пучдемон примет участие в выборах в Каталонии

Пучдемон объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Каталонии

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Susana Vera/Reuters

Бывший глава автономного правительства Каталонии, лидер сепаратистской партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон, покинувший Испанию в 2017 году после незаконного референдума о суверенности области, заявил, что выдвинет свою кандидатуру на грядущих парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Я решил выставить свою кандидатуру на следующих выборах в парламент Каталонии», — заявил он.

По мнению политика, официальные власти Испании развязали репрессии, целью которых стало наказание каталонского народа.

Карлес Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время незаконного референдума о независимости в 2017 году. После провала процесса отделения от Мадрида он бежал из Испании в Бельгию, откуда испанский суд требует провести экстрадицию.

В октябре Пучдемон потребовал от исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса признания каталонцев как нации.

Ранее суд ЕС восстановил неприкосновенность экс-лидера Каталонии Пучдемона.

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