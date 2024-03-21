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В Пентагоне заявили, что победа России на Украине станет стратегической победой Китая

Член ВС США Акуилино: победа РФ на Украине станет стратегической победой КНР

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AP

Победа России в конфликте с Украиной станет и стратегической победой Китая. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино, слова которого передает ТАСС.

«Стратегическая победа РФ на Украине будет стратегической победой лидера Китая Си Цзиньпина. Стратегическая победа Путина станет стратегическим поражением США», — сказал Акуилино.

21 марта сообщалось, что ряд лидеров «Большой семерки» рассмотрят изъятие замороженных активов России для оказания военной помощи Украине.

В этот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Евросоюза за два года конфликта на Украине предоставил Киеву военную помощь уже на €31 млрд.

До этого Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе призвал не пугать людей, так как европейцы не пойдут воевать за Донбасс.

Ранее немецкие журналисты назвали условие для начала войны ФРГ с Россией.

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