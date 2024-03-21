Песков рассказал об отношении властей РФ к релокантам, ставшим на позицию врага

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что в РФ не станут ожидать возвращения тех россиян, кто встал на позицию врага.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что среди несогласных, присутствуют те, кто остается вместе с родиной, но также и другие люди, занявшие позицию врага собственной страны.

«Их здесь не будут ждать, это точно», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков пообещал, что в случае, если покинувшие Россию и занявшие проукраинскую позицию граждане вступят на путь активных врагов, то их начнут уничтожать.

В феврале посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович заявил, что Россия привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, проживающих за рубежом, если они совершат провокации в ходе выборов президента.

Ранее сообщалось, что порядка 40% релокантов вернулись в Россию.