Опрос показал, хочет ли население Молдавии присоединиться к НАТО

Свыше 50% граждан Молдавии выступают за вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS), сообщает РИА Новости.

54% опрошенных поддержали бы вступление страны в Североатлантический альянс, а 28% — нет, говорится в результатах.

Помимо того, 56% респондентов опрошенных не верят, что Молдавия сможет станет членом Евросоюза до 2030 года, в обратном уверены 36%, еще 8% затрудняются с ответом.

Говоря об идее присоединения Молдавии к Румынии, 38% жителей республики проголосовали бы за, а 50% — против.

В опросе приняли участие 1091 человек, погрешность результатов составила 3%.

Незадолго до этого бывший министр обороны Молдавии Виталий Маринуца заявил, что Кишиневу нужно уже сейчас начинать готовиться к вступлению в НАТО, властям необходимо поставить перед собой такую цель.

Ранее сообщалось, что НАТО продолжит поддерживать Молдавию в вопросе Приднестровья.