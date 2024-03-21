Генсек ООН призвал избегать двойных стандартов в вопросах конфликтов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибыв на саммит Евросоюза в Брюсселе, заявил, что в конфликтах на Украине и в секторе Газа международное сообщество должно придерживаться принципов, соответствующих Уставу ООН и международному гуманитарному праву, а также избегать двойных стандартов, поделает ТАСС.

Он отметил, что осуждать следует как террористическую атаку ХАМАС 7 октября, так и беспрецедентное число жертв в Газе.

«Мы должны придерживаться принципов как на Украине, так и в Газе, без двойных стандартов», — сказал Гутерриш.

Также он поблагодарил Евросоюз за тесное сотрудничество с ООН по глобальным вызовам.

Гутерриш был приглашен на саммит ЕС, чтобы тот проинформировал лидеров стран сообщества о происходящем в Газе и необходимых действиях для разрешения ситуации. Обсуждение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке станут основными темами на встречах глав государств и правительств сообщества.

До этого генеральный секретарь ООН заявил, что не менее 1,1 млн человек в секторе Газа исчерпали запасы продовольствия и находятся под угрозой катастрофического голода.

Ранее в ООН впервые признали политику дискриминации русскоязычного населения в Германии.