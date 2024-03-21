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Финляндия планирует построить ограждение на границе с Россией

МВД Финляндии запросило €74 млн на строительство забора на границе с Россией

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Lehtikuva/Reuters

Финляндия хочет построить ограждение на границе с Россией в ускоренном порядке. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства внутренних дел (МВД) республики.

Сообщается, что МВД запросило 74 миллиона евро для пограничной службы страны на строительство ограждения на восточной границе.

«Строительство ограждения повысит эффективность управления границей», — говорится в тексте пресс-релиза МВД Финляндии.

В декабре газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии писала, что проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе.

Ранее в Финляндии оправдались за забор на границе с РФ после шквала критики.

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