«Ответка за Африку»: эксперт о планах Макрона отправить войска НАТО на Украину

Политолог Евгений Михайлов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал планы президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО на Украину. По мнению эксперта, французский лидер обижен на Россию, поскольку его войска «выдавили» из Африки. В отместку Париж пытается проникнуть в зоны влияния Москвы, отметил он.

«Франция пытается раскачать обстановку в той же Армении. Кроме того, сейчас мы видим, что происходит в Приднестровье. После выступлений Макрона пошли заявления о резком увеличении контингента НАТО и расширении базы альянса в Румынии. Также активнее звучат разговоры об обстрелах со стороны Украины военных в Приднестровье», — сказал Михайлов.

Он добавил, что всеми силами подтолкнуть Североатлантический альянс к столкновению с Россией пытается и Киев. Ради этого власти Украины идут на любые провокации.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил страны Запада, в частности Францию, что отправка любого иностранного военного контингента на Украину чревата серьезными последствиями.

Ранее во Франции высмеяли Макрона за фото из спортзала.