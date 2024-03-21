Захарова заявила об агрессивных попытках Запада испортить отношения РФ и стран СНГ

Запад агрессивными информационными кампаниями пытается разорвать единство России со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на заседании в Совете Федерации по вопросу информационного влияния на постсоветском пространстве, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что такие действия приводят к самым трагическим последствиям, в первую очередь для бывших стран Советского Союза.

СНГ — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР. В 2009 году организацию покинула Грузия.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что развитие сотрудничества с государствами — членами СНГ и упрочение связей в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и БРИКС остается приоритетом для российских дипломатов.

Глава государства отмечал, что в современных реалиях «развязанной против нас гибридной войны», попыток Запада добиться изоляции РФ и подорвать ее безопасность перед МИД стоят непростые и ответственные задачи.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.