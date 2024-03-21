Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила об агрессивных попытках Запада испортить отношения РФ и стран СНГ

Захарова: Запад агрессивно пытается разорвать единство России со странами СНГ

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Запад агрессивными информационными кампаниями пытается разорвать единство России со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на заседании в Совете Федерации по вопросу информационного влияния на постсоветском пространстве, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что такие действия приводят к самым трагическим последствиям, в первую очередь для бывших стран Советского Союза.

СНГ — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР. В 2009 году организацию покинула Грузия.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что развитие сотрудничества с государствами — членами СНГ и упрочение связей в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и БРИКС остается приоритетом для российских дипломатов.

Глава государства отмечал, что в современных реалиях «развязанной против нас гибридной войны», попыток Запада добиться изоляции РФ и подорвать ее безопасность перед МИД стоят непростые и ответственные задачи.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами