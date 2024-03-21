Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, зачем Запад добивается поражения РФ на Украине

Лавров: Запад поражением РФ хочет «убрать» конкурента на нефтяном рынке

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров в опубликованном на сайте МИД РФ интервью для документального проекта «Нефть» заявил, что Запад хочет нанести поражение России на Украине, чтобы «убрать» конкурента на нефтяном рынке.

«Многие не только неправительственные организации, но и политические деятели уже всерьез заявляют, что Россию нужно «деколонизировать». За границей создаются марионеточные организации «про свободу» отдельным российским республикам и так далее. Наверное, это каким-то образом сопряжено с желанием убрать страну, конкурирующую с США на энергетических рынках», — поделился Лавров.

Он также добавил, что Вашингтон вряд ли согласится на предложение Киева понизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель. Он назвал саму концепцию потолка цен на нефть антирыночной.

До этого «Коммерсантъ» писал, что Индия приостановила закупку российской премиальной нефти сорта ВСТО.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами