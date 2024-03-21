Лавров рассказал, зачем Запад добивается поражения РФ на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров в опубликованном на сайте МИД РФ интервью для документального проекта «Нефть» заявил, что Запад хочет нанести поражение России на Украине, чтобы «убрать» конкурента на нефтяном рынке.

«Многие не только неправительственные организации, но и политические деятели уже всерьез заявляют, что Россию нужно «деколонизировать». За границей создаются марионеточные организации «про свободу» отдельным российским республикам и так далее. Наверное, это каким-то образом сопряжено с желанием убрать страну, конкурирующую с США на энергетических рынках», — поделился Лавров.

Он также добавил, что Вашингтон вряд ли согласится на предложение Киева понизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель. Он назвал саму концепцию потолка цен на нефть антирыночной.

До этого «Коммерсантъ» писал, что Индия приостановила закупку российской премиальной нефти сорта ВСТО.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.