В Раде назвали украинскую мобилизацию диверсией против страны

Украинский законопроект о мобилизации в стране напоминает диверсию против государства. Такое мнение в интервью украинскому телеканалу «5 канал» высказал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Вообще этот закон (о мобилизации. – ред.) очень напоминает диверсию», — отметил депутат Рады.

По его словам, обсуждаемый в Раде законопроект о мобилизации «уже навредил» стране, поскольку отражает непонимание украинскими депутатами государственных процессов.

На фоне обсуждения соответствующего законопроекта, как подчеркнул Разумков, многие, кто ранее был готов мобилизоваться в Вооруженные силы Украины (ВСУ), теперь стремятся «спрятаться» от армии.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. По его мнению, возможно, в столь масштабном призыве нет необходимости, если учитывать ротации военнослужащих и транши стран Запада.

Во вторник, 19 марта, на Украине предложили ужесточить мобилизацию, используя вместо сотрудников украинских военкоматов бойцов разведки.

Ранее Сальдо заявил, что в Одессе и Николаеве идет подготовка к мобилизации студентов.