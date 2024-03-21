Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде назвали украинскую мобилизацию диверсией против страны

Депутат Рады Разумков: законопроект о мобилизации напоминает диверсию

close
100%
РИА Новости

Украинский законопроект о мобилизации в стране напоминает диверсию против государства. Такое мнение в интервью украинскому телеканалу «5 канал» высказал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Вообще этот закон (о мобилизации. – ред.) очень напоминает диверсию», — отметил депутат Рады.

По его словам, обсуждаемый в Раде законопроект о мобилизации «уже навредил» стране, поскольку отражает непонимание украинскими депутатами государственных процессов.

На фоне обсуждения соответствующего законопроекта, как подчеркнул Разумков, многие, кто ранее был готов мобилизоваться в Вооруженные силы Украины (ВСУ), теперь стремятся «спрятаться» от армии.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. По его мнению, возможно, в столь масштабном призыве нет необходимости, если учитывать ротации военнослужащих и транши стран Запада.

Во вторник, 19 марта, на Украине предложили ужесточить мобилизацию, используя вместо сотрудников украинских военкоматов бойцов разведки.

Ранее Сальдо заявил, что в Одессе и Николаеве идет подготовка к мобилизации студентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами