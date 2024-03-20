Власти Эстонии утвердили денонсацию договора о правовой помощи с Россией

Эстония утвердила денонсацию договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Эстонские власти решили, что подобное решение не будет исключать дальнейшего сотрудничества с российской стороной по уголовным делам. В парламенте подчеркнули, что Россия и Эстония могут продолжать опираться на различные международные конвенции, если оба государства являются их участниками.

В vинистерстве юстиций Эстонии отметили, что денонсация договора может привести к отдельным сложностям для граждан страны. Например, они могут появиться при заключении и расторжении брака с гражданином России.

До этого вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар рассказал о механизме передачи российских активов Украине.

По его словам, создание системы международных договоров для передачи Украине замороженных активов России займет один-два года, несмотря на то, что законопроект прошел в парламенте первое чтение.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.