Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Эстонии утвердили денонсацию договора о правовой помощи с Россией

Парламент Эстонии утвердил денонсацию договора о правовой помощи с РФ

close
100%
Depositphotos

Эстония утвердила денонсацию договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Эстонские власти решили, что подобное решение не будет исключать дальнейшего сотрудничества с российской стороной по уголовным делам. В парламенте подчеркнули, что Россия и Эстония могут продолжать опираться на различные международные конвенции, если оба государства являются их участниками.

В vинистерстве юстиций Эстонии отметили, что денонсация договора может привести к отдельным сложностям для граждан страны. Например, они могут появиться при заключении и расторжении брака с гражданином России.

До этого вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар рассказал о механизме передачи российских активов Украине.

По его словам, создание системы международных договоров для передачи Украине замороженных активов России займет один-два года, несмотря на то, что законопроект прошел в парламенте первое чтение.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами