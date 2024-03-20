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Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР

Секретарь СНБО Украины Данилов исказил имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

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Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в эфире украинского телеканала «Рада».

Он напомнил, что без украинских властей судьбу страны решать «никто не будет».

«Что касается Ли Хуэя <…> Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, <…> своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО обратил внимание, что данный вопрос не может решать «какой-то» спецпредставитель КНР. При этом Данилов притворился, что не помнит фамилию китайского спецпредставителя и нецензурно исковеркал имя дипломата.

8 марта стало известно, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился в Киеве с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и другими украинскими чиновниками.

В понедельник, 18 марта, китайские власти заявили о бойкоте переговоров по Украине без России.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

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