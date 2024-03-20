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На Украине возмутились идеей США помогать ВСУ в кредит

Климкин счел нечестным требование к Украине возвращать долг США

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Efrem Lukatsky/AP

Требования американских властей к Вооруженным силам Украины (ВСУ) воевать за кредитные деньги нечестные. с таким заявлением выступил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала NTA.

«Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги — это <…> нечестная история», — отметил он.

По мнению Климкина, Украина сейчас отстаивает на передовой фундаментальные американские интересы по ослаблению России, то есть решает стратегический вопрос.

Накануне американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона — это беспроцентный кредит.

До этого стало известно, насколько хватит Украине выделенной Западом помощи. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль посетовал, что полученные от стран Запада и Международного валютного фонда (МВФ) транши потратят до конца первой половины 2024 года.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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