В посольстве России иронично прокомментировали новые санкции США

Попытка Соединенных Штатов использовать в своих интересах предателей России провалилась, поэтому Вашингтон вымещает злобу на Москве через новые санкции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал дипломатического представительства.

«Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает», — заявил Антонов.

До этого министерство финансов США добавило в антироссийские санкционные списки двух граждан и две организации из России.

В конце февраля Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по РФ 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и помешать проведению специальной военной операции на территории Украины.

Ранее в России назвали последствия соглашения Турции и США по антироссийским санкциям.