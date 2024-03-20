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В посольстве России иронично прокомментировали новые санкции США

Посол Антонов заявил, что попытка США использовать предателей России провалилась

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MFA Russia/Global Look Press

Попытка Соединенных Штатов использовать в своих интересах предателей России провалилась, поэтому Вашингтон вымещает злобу на Москве через новые санкции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал дипломатического представительства.

«Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает», — заявил Антонов.

До этого министерство финансов США добавило в антироссийские санкционные списки двух граждан и две организации из России.

В конце февраля Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по РФ 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и помешать проведению специальной военной операции на территории Украины.

Ранее в России назвали последствия соглашения Турции и США по антироссийским санкциям.

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