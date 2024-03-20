Литва планирует выслать российского журналиста

Власти Литвы собираются выслать из страны российского журналиста Владимира Водо после того, как местный департамент миграции аннулировал его вид на жительство. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

«[Водо. — «Газета.Ru»] имеет нелояльные взгляды по отношению к Литве и распространяет в соцсетях пропаганду», — указано в определении департамента государственной безопасности Литвы в отношении журналиста.

Водо, являясь гражданином России, с конца 80-х годов проживает в Литве, однако с 1993 года его вид на жительство постоянно продлевался. Он занимался освещением общественно и политически значимых событий в Литве во время и после распада Советского Союза, в том числе события, связанные с Вильнюсским ОМОНом. Также Водо сотрудничал с газетой «Коммерсантъ».

Сам Водо утверждает, что на него в 2023 году написали донос из-за требования ответить, кому принадлежит Крым. При этом журналист отмечает, что до этого, на протяжении 30 лет он считался властями Литвы «своим».

У Водо остается время обжаловать решение в течение двух недель.

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