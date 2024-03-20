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Литва планирует выслать российского журналиста

Власти Литвы собираются выслать из страны российского журналиста Владимира Водо

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Фото из личного архива Владимира Водо

Власти Литвы собираются выслать из страны российского журналиста Владимира Водо после того, как местный департамент миграции аннулировал его вид на жительство. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

«[Водо. — «Газета.Ru»] имеет нелояльные взгляды по отношению к Литве и распространяет в соцсетях пропаганду», — указано в определении департамента государственной безопасности Литвы в отношении журналиста.

Водо, являясь гражданином России, с конца 80-х годов проживает в Литве, однако с 1993 года его вид на жительство постоянно продлевался. Он занимался освещением общественно и политически значимых событий в Литве во время и после распада Советского Союза, в том числе события, связанные с Вильнюсским ОМОНом. Также Водо сотрудничал с газетой «Коммерсантъ».

Сам Водо утверждает, что на него в 2023 году написали донос из-за требования ответить, кому принадлежит Крым. При этом журналист отмечает, что до этого, на протяжении 30 лет он считался властями Литвы «своим».

У Водо остается время обжаловать решение в течение двух недель.

До этого из Эстонии депортировали организатора «Бессмертного полка».

Ранее в Латвии заявили, что будут проверять документы у голосующих на выборах президента России.

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