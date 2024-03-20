Член палаты представителей США, демократ от штата Флорида Джаред Московиц пришел на слушания в Комитет по надзору и подотчетности по делу об импичменте президента Джо Байдена в маске Владимира Путина. Об этом пишет The Hill.

Таким образом он попытался высмеять усилия Республиканской партии по отстранению действующего главы государства, отмечается в материале.

Московиц, выступая от имени Путина, иронично поблагодарил председателя Комитета по надзору, республиканца Джима Комера «за то, что он раскрыл и использовал всю разведывательную информацию».

«Республиканцы, занимающиеся надзором за Палатой представителей, начали расследование в отношении Джо Байдена с помощью формы 1023, которая, как теперь доказано, исходит непосредственно от российской разведки. Комер выполнил приказ Владимира Путина», — заявил позже Московиц.

Ранее сын президента США Джо Байдена Хантер отказался явиться на слушания палаты представителей по делу об импичменте своего отца.

Представители Хантера Байдена направили уведомление об этом конгрессмену Джеймсу Комеру — руководителю расследования палаты представителей, которое ведется в рамках подготовки процедуры импичмента нынешнего главы Белого дома. Джо Байдена и его сына подозревают в причастности к коррупции.

В конце февраля Байден-младший заявил, что его отец не связан с бизнесом. Об этом он написал в заявлении, с которым явился для дачи показаний в надзорный и юридический комитеты палаты представителей конгресса США. Хантер Байден убежден, что ведущееся расследование является политическим и построено на лжи.

Ранее республиканцы не смогли доказать причастность Байдена к сделкам семьи.