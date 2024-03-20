Во Франции назвали абсурдными попытки Макрона запугать Путина

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал абсурдными попытки Эммануэля Макрона при помощи угроз повлиять на Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в эфире France 3.

По его словам, абсурдно думать, что, напугав Путина, Франция заставит его отступить.

«Абсурдно думать, что, напугав его, мы заставим его отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может завоевать страну, в которой семь часовых поясов, и которая уже поборола как Наполеона, так и Гитлера», — заявил Меланшон.

Политик подчеркнул, что путь к миру на Украине должен начаться с диалога о демилитаризации зон, где есть атомные электростанции, затем речь должна пойти о прекращении огня, а после – о границах и референдуме среди граждан страны.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

До этого директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Ранее в Раде раскрыли подробности отправки европейских войск на Украину.