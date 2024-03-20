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В Киеве обиделись на предложение получать помощь из США через кредиты

Politico: в Киеве назвали оскорбительной идею о помощи США в виде кредитов

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Kevin Lamarque/Reuters

Украинские власти считают оскорбительной идею получать от Соединенных Штатов военную помощь в виде кредитов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису президента Украины.

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который прибыл на Украину с визитом, в ходе обсуждения планов помощи Киеву предложил Зеленскому и окружению такой вариант. Республиканцы предлагают кредиты по той причине, что сами Соединенные Штаты находятся в сложной ситуации из-за гигантского государственного долга, который превышает $31 трлн.

Однако в Киеве считают, что этот вариант неприемлем и оскорбителен с учетом гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму.

До этого представители Республиканской партии в конгрессе США всерьез задумались над предоставлением Украине части запрошенной военной помощи в виде кредита.

Ранее стало известно, что на Украине рассчитывают получить боеприпасы от ЕС в апреле.

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