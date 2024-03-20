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Словакию могут лишить финансирования ЕС за «нелиберальную» политику

Politico: ЕС может закрыть Словакии доступ к фондам из-за политики премьера Фицо

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Словакии могут перекрыть доступ к фондам Евросоюза из-за политики правительства Роберта Фицо. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на вице-президента Европарламента Мартина Гойсика.

«Если правительство Фицо продолжит идти по нелиберальному пути, Словакия может потерять доступ к фондам ЕС», — считает Гойсик.

Издание уточняет, что в ЕС имеют в виду подражание властями Словакии действиям правительства Виктора Орбана в Венгрии. Утверждается, что словацкая правящая партия переняла практику контроля над СМИ, а также упразднила специальную прокуратуру, что также считается «нелиберальным» шагом.

Politico отмечает, что из-за политики Орбана ЕС замораживал финансирование Венгрии, и Словакию может ждать аналогичная судьба.

При этом не все словацкие политики поддерживают действия премьера Фицо. 10 марта президент страны Зузана Чапутова заявила, что председатель правительства ставит под сомнение независимость Конституционного суда, что «совершенно неприемлемо и безответственно».

Ранее Словакия предложила Украине подумать над возвращением боеспособных украинцев на родину.

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