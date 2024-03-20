В Кремле ответили на вопрос о новой системе США и Турции по антироссийским санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Турция и США договорились об уведомлениях Анкары при планах американской стороны ввести в отношении республики санкции из-за сотрудничества ее компаний с РФ.

«Нам нечего комментировать, это отношения Турции и Америки. Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными», — сказал представитель Кремля.

Газета Hürriyet сообщила, что США и Турция договорились, что отныне американская сторона, прежде чем вводить санкции в отношении турецких предприятий, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию.

Теперь американцы сначала будут уведомлять республику о компаниях, которые, предположительно работают с российскими предприятиями, несмотря на введенные в отношении них рестрикции, и запросят информацию по этому вопросу.

В начале марта заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир заявил в интервью газете Aydınlık, что продолжение торговых отношений с Россией в условиях жесткого санкционного давления США может принести Анкаре большие неприятности.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.