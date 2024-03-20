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Путин проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами на выборах

Путин поблагодарил доверенных лиц за работу в ходе избирательной кампании

Президент РФ Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце проводит встречу со своими доверенными лицами на президентских выборах, передает ТАСС.

Он поблагодарил их за совместную работу в ходе избирательной кампании и отметил, что их работа на приграничных территориях требовала мужества и героизма.

«Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города, и гражданскую инфраструктуру, в Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма», — сказал Путин.

Президент добавил, что также нужно поблагодарить россиян «за то доверие, которое они нам оказали».

20 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор со своим российским коллегой. Он еще раз поздравил Путина с победой на недавних выборах. Они обсудили двусторонние отношения Индии и России.

Ранее в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах.

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