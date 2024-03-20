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В США встревожены неспособностью Украины самостоятельно производить оружие

WP: Украина не может сама производить столько оружия, сколько ей дает Запад

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинских производственных мощностей недостаточно для компенсации снижения военной и финансовой поддержки Киева со стороны США и ЕС. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«Местного производства (на Украине. — прим. ред.) недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из США», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, украинские оборонные компании также стараются удовлетворить потребность Вооруженных сил Украины (ВСУ), производя собственные 155-мм снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, «поставляемых западными покровителями Украины».

Однако, признает издание, и этих боеприпасов на фронте для ВСУ «катастрофически не хватает». Кроме того, высокотехнологичные системы вооружения, которые необходимы Украине, «еще далеки от производства» на территории страны, констатирует издание.

До этого экс-начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч.

Ранее норвежские журналисты заявили о поражении Украины в конфликте с Россией.

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