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Турция и США разработали новую систему по антироссийским санкциям

Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе в рамках санкций против РФ

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Burhan Ozbilici/AP

США и Турция договорились, что отныне американская сторона, прежде чем вводить санкции в отношении турецких предприятий, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию. Об этом сообщается газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Отмечается, что США незамедлительно ввели санкции в отношении турецких компаний, которые сотрудничали или предположительно занимались коммерческой деятельностью с Российской Федерацией. Причем турецкую сторону не просили провести какое-либо расследование.

Впоследствии Вашингтон и Анкара договорились о новой системе — так называемой «схеме гармонизации санкций», согласно которой американцы сначала уведомят республику о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу.

По данным газеты, если власти Турции проведут расследование и сообщат о результатах, будут приняты необходимые меры.

В начале марта заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир заявил в интервью газете Aydınlık, что продолжение торговых отношений с Россией в условиях жесткого санкционного давления США может принести Анкаре большие неприятности.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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