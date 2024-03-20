Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине

МИД: РФ предупредила Японию о последствиях передачи ракет для ЗРК Patriot Киеву

close
100%
Eugene Hoshiko/AP

Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенным Штатам, которые в итоге могут быть поставлены Киеву. Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий, пишет РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в декабре прошлого года администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды добилась смягчения правил экспорта военной продукции с целью передачи США боеприпасов для ЗРК.

«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима», — сказал Жесткий.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что возможное положительное решение Токио Москва расценит как соучастие в конфликте на Украине.

В марте газета Yomiuri, ссылаясь на источники, писала, что США и Япония ведут переговоры, в ходе которых хотят договориться об увеличении поставок боеприпасов для Украины, а также обсуждают сотрудничество в оборонной сфере.

До этого Жесткий заявил, что в министерстве иностранных дел РФ сомневаются, что принятые в Японии меры поддержки украинских беженцев эффективны.

Ранее российский посол призвал президента Украины Владимира Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами