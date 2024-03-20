Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине

Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенным Штатам, которые в итоге могут быть поставлены Киеву. Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий, пишет РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в декабре прошлого года администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды добилась смягчения правил экспорта военной продукции с целью передачи США боеприпасов для ЗРК.

«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима», — сказал Жесткий.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что возможное положительное решение Токио Москва расценит как соучастие в конфликте на Украине.

В марте газета Yomiuri, ссылаясь на источники, писала, что США и Япония ведут переговоры, в ходе которых хотят договориться об увеличении поставок боеприпасов для Украины, а также обсуждают сотрудничество в оборонной сфере.

До этого Жесткий заявил, что в министерстве иностранных дел РФ сомневаются, что принятые в Японии меры поддержки украинских беженцев эффективны.

Ранее российский посол призвал президента Украины Владимира Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.